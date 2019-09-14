شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين استهداف معملين تابعين لأرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​"الخليج 365" (القاهرة) أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص باستخدام طائرات مسيرة. وقالت الجامعة العربية في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم، إن هذه الهجمات تُعد تصعيداً خطيراً، مؤكدة تضامن الجامعة العربية بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة هذا العدوان



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