معالجة 2000 هكتار من الجراد الصحراوي في جازان والليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عالجت فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية للجراد الصحراوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة 2000 هكتار في مناطق شملت جازان والليث، وذلك خلال الفترة من غرة سبتمبر إلى الـ 12 منه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة بمنطقة جازان، خاصة بعد أن تأثرت بعض المحافظات بالأسراب التي غزت المنطقة حتى منتصف أغسطس الماضي والمجموعات التي قدمت من اليمن في الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن عمليات المكافحة في محافظة الليث على بقع صغيرة في الأطوار المبكرة من الدبا في نطاق محدود، حيث دعمت المحافظة بثلاث سيارات استكشاف ومكافحة ومبيدات لتغطية الإصابة.
وأكدت أن حالة الجراد الصحراوي في مؤشر الاحتراس والحذر، وذلك في ظل المتغيرات الراهنة والتحسن المستمر للرطوبة الأرضية التي تساعد في تهيئة الغطاء النباتي، موضحة أنه مع استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان هناك تهديد عالي المستوى لانتقال المجموعات من داخل اليمن بالمنطقة القريبة من الحدود السعودية نحو مواقع هطول تلك الأمطار، وذلك للمعلومات الواردة التي تؤكد وجود إصابة هناك.
يذكر أن الوزارة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة لعام 2019، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما وفر جميع الاحتياجات والإمكانات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة، وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
20 سيارة للمكافحة بجازان موزعة على محافظات
- أحد المسارحة
- أبوعريش
- بيش
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