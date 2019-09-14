7 عوامل تجعلك موظفا لا يستغنى عنه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما شكل التسريح من قبل صاحب العمل النسبة الأعلى بين أسباب التعطل لفئة العاطلين عن العمل حاليا «حتى نهاية مسح سوق العمل للربع الثاني من 2019م» ممن سبق لهم العمل، أفاد خبير في الموارد البشرية بأنه توجد طرق تجعل الموظف من بين الفئة التي لا يمكن تسريحها أو الاستغناء عنها أو على الأقل بين من يصعب على الإدارة اتخاذ قرار بالاستغناء عنهم.

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وأظهر المسح أن نصيب الذكور السعوديين في التسريح من صاحب العمل أعلى من نصيب الإناث، كما أن ترك العمل لقلة الراتب كان أكثر بين الذكور منه بين الإناث، بينما كانت نسبة النساء ممن تركن العمل لانتهاء العقد الموقت لهن أكبر منها بين السعوديين الذكور.

من جهته حدد الخبير والمستشار في إدارة الموارد البشرية نواف الضبيب لـ«مكة»، جوانب مهمة يمكن للموظف مراعاتها ليكون بين من لا يمكن لإدارته الاستغناء عنه، ومن بينها القيام بالمهام الوظيفية المحددة من قبل المؤسسة، ومراعاة التغيرات التي تطرأ عليها من حيث ارتفاع الربحية أو العكس، وتقديم أفكار تساعد على تطوير العمل وتقليل التكاليف.

عوامل تجعلك موظفا لا يستغنى عنه بحسب الضبيب:

القيام بالمهام الوظيفية المحددة من قبل المؤسسة

مراعاة التغيرات التي تطرأ على المؤسسة من حيث ارتفاع الربحية أو العكس

إنجاز قدر أكبر من العمل في وقت أقل من المتوقع

الابتعاد عن العمل الفردي واكتساب روح الفريق

الاحتفاظ بعلاقات زمالة ودية مع الآخرين في بيئة العمل

تقديم أفكار تساعد على تطوير العمل وتقليل التكاليف

تقديم الاحترام الكافي للمدير أو الرئيس في العمل