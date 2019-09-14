إزالة إحداثات في مركز الفيض بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير عددا من الإحداثات في مركز الفيض شمال شرق المحافظة بمساحة 1000م2، وهي عبارة عن بناء جدار من البلك، كما تابعت البلدية من خلال حملة الرقابة البلدية الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية وضبطت عددا من المخالفات الصحية وطبقت لائحة الغرامات، والجزاءات بحق المخالفين.

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وعلى نطاق بلدية خميس مشيط، باشرت الفرق أعمالها من خلال جولات ميدانية، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 80 كجم من اللحوم مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تمت مواصلة أعمال النظافة، والكنس ورفع المخلفات والسيارات التالفة بالمدينة الصناعية.

وكانت بلدية خميس مشيط نفذت بالشراكة مع معهد كفاءات الأعمال للتدريب والاستشارات دورة تدريبية بعنوان الولاء والانتماء الوظيفي ضمن الخطة التدريبية السنوية للبلدية لتطوير أداء الموظفين والموظفات في الإدارات والأقسام التي استهدفت 330 موظفا وموظفة بدورات داخل المنطقة وخارجها وستنفذ خلال الشهرين المقبلين.

من جهة أخرى نفذت بلدية بحر أبوسكينة أعمال تصريف تجمع مياه الأمطار في الطريق الرئيس «الحازم» بعد هطول الأمطار أخيرا، وتابعت أعمالها في صيانة أعمدة الإنارة في الشارع العام، وتقليم الأشجار في الحدائق، والمتنزهات ومعالجة التشوه البصري.