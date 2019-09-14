مغادرة آخر فوج من الحجاج عبر مطار المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

غادر أمس آخر فوج من ضيوف الرحمن على الرحلة رقم (SV5002) عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهة إلى سورابايا في إندونيسيا وعلى متنها 442 حاجا، بعد إتمام مناسك الحج والزيارة بيسر وراحة واطمئنان، وبذلك تتم الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية الخاصة بنقل وخدمة ضيوف الرحمن وإنجاز الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ بنجاح كبير في الخدمات، وبنسبة انضباط تجاوزت 90% في مواعيد مغادرة ووصول الرحلات وبزيادة 10%عن حج العام السابق.

Advertisements

وثمن مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر جميع الجهود التي بذلت من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بتوجيه من القيادة الرشيدة لتنظيم الحج بنجاح وتميز وتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا نسكهم براحة واطمئنان، وقال «خدمة ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولويات الخطوط السعودية، وذلك ضمن الجهود والخدمات الشاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، وكذلك الأداء المتكامل والنموذجي من كل الإدارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة باستقبال وتفويج الحجاج».

ووجه الجاسر الشكر والتقدير لكل فرق العمل بالخطوط السعودية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تقديم الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن وتنفيذ الخطة التشغيلية على الوجه الأكمل، حيث انعكس ذلك على مشاعر وانطباعات الحجاج عند مغادرتهم.

وبحسب التقديرات الأولية فقد بلغ عدد الحجاج الذين نقلتهم «السعودية» في مرحلتي القدوم والعودة 1,128 مليون حاج على القطاع الدولي من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، وهذه الأرقام لا تشمل ركاب الداخل الذين نقلتهم على رحلاتها المجدولة أو عبر رحلات خاصة بالحج.