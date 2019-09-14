4 أسباب تنقل حلقة أغنام الكعكية إلى جنوب مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين رأى البعض أن نقل حظائر الأغنام من الكعكية إلى جنوب مكة المكرمة تشويه لمدخلها الجنوبي، وتضرر سكان بعض مخططات ولي العهد من هذا الإجراء، أرجعت أمانة العاصمة المقدسة نقل الحظائر إلى امتداد طريق مكة - الليث إلى أربعة أسباب، منها الحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري.

وعد مواطنون نقل هذه الحظائر إلى الموقع الجديد على امتداد مدخل العاصمة المقدسة الجنوبي تشويها حضاريا، إذ قال سعيد الفهمي: إنه في الوقت الذي تسعى فيه الجهات ذات العلاقة إلى تحسين مداخل مكة المكرمة لعكس صورة حضارية مثالية لها أمام المعتمرين والزوار، فإن قرار نقل الحظائر يتضارب مع هذا الهدف.

ولفت إلى أنه غير معترض على النقل، ولكن الاعتراض على اختيار موقع للحلقة أمام زائري البلد الحرام، وطالب بضرورة إبعاد مثل هذه المواقع عن أعين الزائرين عبر إدخالها إلى مواقع داخلية وليس على امتداد الطريق العام.

Advertisements

وقال شاكر الحارثي: إن موقع الحلقة الحالي لا يبعد كثيرا عن حجز السيارات الموجود على طريق الليث، حيث تصل روائح الأغنام إلى المعتمرين والحجاج الذين يركنون سياراتهم داخل الحجز خلال المواسم، مشيرا إلى قرب موقع الحظائر من بعض مخططات ولي العهد

وسوف تصل هذه الروائح إلى قاطني تلك المخططات.

وأوضحت الأمانة في تعليقها لـ «مكة» من خلال مركزها الإعلامي أن قرار النقل جاء بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في أعقاب مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيدا عن المناطق السكنية، لما تسببت فيه من انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض ووصولها إلى المنازل المجاورة.

أسباب نقل حظائر الأغنام إلى جنوب مكة: