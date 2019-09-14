وزير التعليم يوجه بافتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بسرعة افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما وجه جميع الجهات المعنية في الوزارة وإدارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كل متطلبات وتجهيزات المدينة بحيث تتولى شركة تطوير للمباني استكمال تأمين مستلزماتها كافة.

من جانب آخر استعرض آل الشيخ المشاريع المتعثرة كافة بمنطقة المدينة المنورة ووجه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع «سالم بن معقل» ومجمع «الإمام الترمذي» ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام.

وشكر خلال جولته التفقدية أمس الأول على عدد من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة التي شملت «مدينة طيبة للتربية الخاصة» الجديدة بحي العزيزية وبعض المشاريع المدرسية الأخرى، أمير المنطقة فيصل بن سلمان ونائبه على ما يجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.

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إلى ذلك ناقش لقاء قيادات التعليم الجامعي للعام الجامعي 1441 الذي استضافته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأول 90 مبادرة وبرنامج عمل، وذلك ضمن جهود وآليات إسهام قطاع الجامعات والبحث والابتكار بوزارة التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد وزير التعليم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين المالي والمعنوي للتعليم الجامعي لتحقيق أهدافه علميا وبحثيا ومجتمعيا، وقال: إن الوزارة تتجه إلى دعم مؤسسي للجامعات وبعض المشاريع الموجهة نحو الحاجات الوطنية، مبينا أنه سيجري توفير البيانات والتقارير والتحليلات اللازمة لخلق استراتيجيات بحثية تمكن الجامعات من التمايز فيما بينها ومعرفة حاجاتها وتوجيه الدعم المناسب لإيجاد قيمة حقيقية للبحوث والابتكارات.

وأضاف أن الوزارة بكل قطاعاتها تتجه بخطوات متسارعة نحو أتمتة عملياتها، منها بوابة القبول الموحد ومنصة «مؤهل» ومنظومة «جامعة»، مؤكدا أن ذلك يعد حاجة ملحة وآنية. ونوه إلى أهمية الترشيد في بعض التخصصات التي لم يعد لها حاجة في سوق العمل واستبدالها بأخرى مطلوبة.

ماذا قال آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي ؟