تفعيل احتفالية اليوم العالمي للإسعافات الأولية بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بدأتها أمس بإقامة معرض توعوي في أحد المراكز التجارية بتبوك، بحضور مدير عام الفرع أحمد العنزي.

وضم المعرض عددا من الأركان منها: ركن المحاضرات الإسعافية التي قدمت حسب الفئات العمرية، وركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي وكيفية تنفيذه، مع ذكر أبرز الحالات الحرجة وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار، كما ضم المعرض ركنا لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركنا تعريفيا عن تطبيق «أسعفني» الذي يخدم جميع أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات، حيث بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيا مع مركز عمليات الهلال الأحمر، ويحتوي التطبيق على 9 لغات مختلفة ليسهل استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خالد العنزي أن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصا من الهيئة لنشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية.