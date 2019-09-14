إدانات دولية للهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في حين سيطرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون» فجر أمس، استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي بطائرات «درون».

ونددت الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي وعدته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

من جهتها أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي.

وشددت وزارة خارجية البحرينية في بيان على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في المقابل، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح المصدر أن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

كما أدانت جمهورية جيبوتي بشدة استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

Advertisements

وعدت هذا العمل المستنكر استمرارا لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعي موقفا دوليا أكثر حزما في وجه الإرهاب.

كما أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بطائرات «درون» الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار «درون».

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي، مؤكدة بأن الهجوم يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حماية المنشآت النفطية والأعيان المدنية.

وطالبت أفغانستان المجتمع الدولي بردع هذا النوع من العمليات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى مزيد من الحزم وصد خطط وأعمال الإرهابيين المغرضين.

وقال سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية المبعوث الخاص لئيس الجمهورية لدى المملكة سيد جلال كريم : إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تضر باستقرار وأمن الأسواق النفطية، ونعبر عن دعواتنا وتمنياتنا للمملكة بالأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار وأن يحفظها وشعبها ويديمها ذخرا للإسلام والمسلمين.

من جهتها، استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرات «درون» الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو».

وعبرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس أمس، عن إدانتها المطلقة للهجوم الإرهابي، مؤكدة في الوقت نفسه تضامنها التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.