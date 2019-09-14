تمديد التقديم لجائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مددت إدارة هيئة الصحفيين السعوديين فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي بفروعها المختلفة حتى 7 من أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر الحالي كما كان مقررا.

وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس المنتدى والجائزة محمد الحارثي أن التمديد يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيدا من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات: الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي»، والإنتاج المرئي «الحوار، التقرير التلفزيوني، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.