عواصف شديدة تودي بحياة 5 في إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ارتفع عدد القتلى جراء العواصف الشديدة التي هبت على سواحل البحر المتوسط قبالة إسبانيا إلى خمسة أشخاص، حيث توفي رجل بمدينة ألميريا بإقليم الأندلس بعد أن علقت سيارته داخل نفق غمرته المياه.

كما توفي آخر في بلدة لاجامولا قرب جرانادا، فبعد أن عثرت السلطات على سيارته اكتشفت مروحية جثته بعد ذلك.

كما عثر على ضحية أخرى قرب مدينة أليكانتي عندما غرق داخل كميات المياه الهادرة، وفقا لما نقلته صحيفة «إلباييس» الإسبانية.

وكان شخصان توفيا الخميس بقرية كاوديت داخل سيارتهما.