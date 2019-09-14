روسيا تبدأ صنع محرك طائرة ركاب أسرع من الصوت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت روسيا العمل في صنع محرك مناسب لطائرة ركاب أسرع من الصوت، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

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ونقلت الوكالة عن ميخائيل جوردين، مدير عام معهد أبحاث هندسة محركات الطائرات، قوله إن العاملين في المعهد باشروا العمل في إبداع محرك لا يوجد له مثيل في العالم.

وأشار إلى أنهم ينطلقون من الصفر لعدم وجود محرك من هذا النوع في روسيا، وباقي العالم، ولعدم وجود المولد الغازي الذي يمكن أن يشكل حجر الأساس للمحرك اللازم لطائرة الركاب الأسرع من الصوت.

ويرى مدير معهد أبحاث هندسة محركات الطائرات أنه من الضروري أن يتم تصنيع المحرك قبل تصنيع الطائرة التي «سنراها بعد 15 عاما تقريبا».