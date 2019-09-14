رياح تعرقل حركة الطائرات وتشعل حرائق باليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أثينا
تسببت الرياح العاتية في اضطرابات كبيرة لحركة العبارات والطائرات في اليونان أمس الأول، فيما ألغيت كل خدمات العبارات في بحر أيجة.
وأدت الرياح وهي بقوة عاصفة إلى اندلاع عدد من الحرائق الهائلة. ومن غير المتوقع أن تستمر العاصفة حتى وقت متأخر من اليوم.
وأنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية وبعض القوارب المارة 12 سائحا بالقرب من جزيرة كوس السياحية، كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة نيسيروس بالتجديف.
وجرى تحويل مسار خمس رحلات جوية من وإلى كوس إلى جزر أخرى.
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