السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد ارتدى الفرنسي كريم بنزيمة عباءة الإجادة وسجل هدفين ليقود ريال مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات بالدوري الإسباني بفوز ثمين 3 - 2 على ليفانتي أمس في المرحلة الرابعة من المسابقة. واستعاد الريال اتزانه بعد تعادلين متتاليين ورفع به رصيده إلى 8 نقاط. وشهدت المباراة مشاركة إيدن هازارد للمرة الأولى مع الريال منذ انتقل إليه قادما من تشيلسي. وبدا أن الريال حسم المباراة تماما في شوطها الأول، حيث سجل 3 أهداف أحرزها بنزيمة (25 و31) والبرازيلي كاسيميرو (40). ولكن ليفانتي رد بهدفين لبورخا مايورال وجونزالو ميليرو (49 و75).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنزيمة يعيد الريال لنغمة الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.