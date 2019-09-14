إيقاف مدرب شبه الحكم بزوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - شتوتجارت

فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس غرامة 5000 يورو على مدرب شتوتجارت تيم فالتر، بسبب انتقاده العلني لحكم مباراة فريقه أمام إرتس جبيرجه أوه.

وأوضح الاتحاد أن السبب في فرض الغرامة هو السلوك غير الرياضي الذي صدر عن فالتر.

وكانت المباراة التي جرت في 23 أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي، وعقب نهايتها، وجه فالتر حديثه إلى حكم المباراة قائلا «كنت أعتقد أن زوجتي هي التي تحكم اليوم، فهي تحكم دائما لمن يرتدي أجمل القمصان».