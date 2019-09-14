التعادل مع الشباب يفقد النصر أرقاما تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة بتعادله أمس الأول مع الشباب 0-0 في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يكون النصر قد فقد 3 أرقام حافظ عليها في الموسم الرياضي، وفي المقابل حافظ على بعض الأرقام. أرقام سلبية وإيجابية بعد المواجهة مباراة الشباب الأولى التي لا يسجل خلالها النصر منذ آخر 17 مباراة بدوري المحترفين، وهي أطول سلسلة حالية بين الفرق وأطول سلسلة له منذ الفترة بين مارس وديسمبر 2017، حيث سجل بتلك الفترة في 22 مباراة متتالية.

فشل النصر في تنفيذ تسديدات على المرمى أكثر من خصمه (آخر مرة حقق سلسلة أسوأ كانت في أكتوبر 2017).

توقفت سلسلة عبدالرزاق حمدالله التسجيلية التاريخية.

حافظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي كأقوى دفاع في الدوري، وأبقى على سجله بعدم الخسارة من الشباب منذ عام 2016.

حافظ على نظافة شباكه 9 مرات في آخر 12 مباراة لعبها بدوري المحترفين.



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