ورشة خاصة بالدوري الرديف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء المقبل ورشة عمل للجنة المسابقات بمشاركة رابطة الدوري وأندية دوري المحترفين، لوضع خارطة تنفيذية للدوري الرديف والاستماع لوجهة نظر الأندية. وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات أن القرار لم يكن رد فعل لمباراة الأخضر الأخيرة ضد اليمن (2-2) في انطلاقة مشوار تصفيات كأس العالم 2022، بل بناء على مشاركة المنتخب الأولمبي الذي سيخوض كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



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