اتفاقية بين اتحاد الهجن وجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف

بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، جرى أمس في الطائف توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للهجن، وجامعة الطائف، تهدف إلى تطوير رياضة سباقات الهجن، وتبادل الخبرات، من خلال التنسيق والترتيب والاستعداد لبدء دورات ومشاركة الأبحاث مع الجامعة. ووقع المذكرة رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، ومدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني.

وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج المجتمعية وإنشاء مبادرات متنوعة، وتقديم الدعم الإعلامي لتغطية وإنجاح البرامج والمسابقات والفعاليات، والاستفادة من البيانات المتاحة لدى الطرفين في إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية.