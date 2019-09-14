مقتل جندي باكستاني بنيران هندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روالبندي قتل جندي باكستاني بعد أن أطلقت قوات هندية النار «بشكل غير مبرر» عبر خط المراقبة في قطاع «هاجيبير» بمنطقة «هافيلي» في كشمير، طبقا لما ذكرته شبكة «جيو. نيوز» التلفزيونية الباكستانية أمس، نقلا عن هيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني. وأشارت الإدارة إلى أن الجندي ينتمي إلى منطقة ناروال بإقليم البنجاب، وأنه كان يعمل في الجيش الباكستاني منذ 16 عاما.



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