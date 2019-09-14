مؤتمر دولي يستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الحديدية بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستهدف المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد الذي ينطلق غدا بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة في مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة، حيث يجمع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، كما يبحث المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبلة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وقال رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المهندس رائد العجاجي إن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل أكثر من 40 شركة حديد محلية وخليجية وعالمية وممثليها، إضافة إلى 36 متحدثا محليا وعالميا من المتخصصين والبارزين فيما يعنى بهذه الصناعة، إضافة إلى المشاركات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة ونادرة لبحث فرص الاستثمار ومواكبة التوجهات العالمية في صناعة الحديد والصلب وتعزيز تواجد المملكة الرائدة في هذه الصناعة عالميا.

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وأفاد بأن صناعة الحديد والصلب تعد إحدى أهم ركائز الصناعات الاستراتيجية للدول، ودليل على ذلك أن مجموعة العشرين G20 خصصت منتدى ضمن لقاءاتها السنوية لبحث شؤون هذه الصناعة حصرا لما لها من آثار على الأمن الاقتصادي القومي للدول.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعطي كثيرا من الدلالات على أهمية هذه الصناعة وريادة المملكة فيها، حيث جرى إغلاق باب التسجيل مبكرا بعد استقبال أكثر من 850 مسجلا وهي الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر.

وحول الجلسات العلمية في المؤتمر، أوضح العجاجي أنها ستشهد مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة التنفيذية، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الدكتور عبدالعزيز الجربوع، والتي ستكون بعنوان الدور المحوري للمملكة في صناعة الحديد والصلب عالميا، وسيشارك فيها أيضا رئيس شركة تيناريس العالمية المتخصصة في صناعة أنابيب النفط والغاز باولو روكا، ونائب رئيس شركة دانيلي الإيطالية المتخصصة في بناء مصانع الحديد أندريا ديسبارو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ساجان جندال الهندية سانجاي جيرام، فيما ستشهد بقية الجلسات مشاركة 20 متحدثا، منهم مسؤولون حكوميون ورؤساء الشركات وممثلو الهيئات الحكومية المختلفة، إضافة إلى 23 متحدثا أجنبيا قدموا من عدد من الدول، منها أمريكا وإيطاليا والهند والأرجنتين وبريطانيا والصين والسويد والإمارات والأردن وكذلك إسبانيا