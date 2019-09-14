هيئة المقاولين تحدد أسعار مواد البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تطلق الهيئة السعودية للمقاولين في أكتوبر مركز المعلومات الذي يمثل تنفيذا لخطط الهيئة الاستراتيجية، ويتضمن المركز عددا من البيانات والمؤشرات الأساسية التي توفر معلومات مهمة لقطاع المقاولات وأصحاب العلاقة، كأسعار مواد البناء الأساسية وعدد المنشآت والموظفين في القطاع موزعة حسب الحجم والمنطقة والجنسية والجنس، مما يعطي للمهتمين والعاملين في المجال وكذلك الجهات ذات العلاقة تصورا واضحا حول سوق المقاولات في المملكة والتغيرات التي تطرأ عليه الأمر الذي يمكنهم من وضع خططهم المستقبلية بناء على مؤشرات دقيقة وبالتالي يحد من عدم ملاءمة خططهم لتوجه السوق، وذلك بحسب ما ذكره لـ»مكة» الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت آل سويد.

وأكد آل سويد أن مؤشر أسعار مواد البناء مهم جدا في كونه سيكون مرجعا للأسعار يفصل بين المقاول وصاحب المشروع أو مديره ويقلل النزاعات التي قد تطرأ بسبب هذا الأمر وبالتالي قد تؤدي لتعطل المشروع وتأخره عن الجدول الزمني المحدد له، ولا سيما في المشاريع الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من مواد البناء، وسيتضمن المؤشر في البداية أسعار ست مواد بناء أساسية هي الخشب، الحديد، الاسمنت، أسلاك الكهرباء، الخرسانة الجاهزة، الكيابل، وكل مادة منها توجد فروع لها أيضا، وسيتم بعد إطلاق المركز إضافة أسعار مواد بناء أخرى، ومن المهم الإشارة إلى أن المركز يستقي المعلومات من مصادرها المتوفرة لدى جهات حكومية وأيضا من خلال الاطلاع على أسعار المواد في السوق المحلي والمقارنة بينها.

وأضاف أن المركز سيتضمن أيضا إحصاءات عامة كعدد الجهات المصنفة للعمل في قطاع المقاولات، وكذلك نشرات تحليلية وإحصائية دقيقة للمقاولين، ونشرات تحليلية تفصيلية للجهات الاستشارية والبنوك ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع تمنح بحسب الطلب بمقابل مادي ينفذها محللون دوليون معتمدون بعد تزويدهم بالإحصاءات اللازمة.