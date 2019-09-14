ماجستير لإعداد المعلم بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس جامعة الطائف على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، التي انعقدت برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني.

كما وافق المجلس على اعتماد برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى باعتماد تحويل مسمى «قسم التمريض» بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى «كلية التمريض».

وأوضح أمين مجلس الجامعة الدكتور فهد الطريسي أن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، وجاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسية جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم، مؤكدا أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.