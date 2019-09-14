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كشفت إدارة التواصل والتوعية والعلاقات بصحة جدة، ملابسات هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية.
وقالت: "حضر المريض إلى مستشفى الصحة النفسية يوم الأربعاء الماضي، الساعة 11 صباحاً، وقد شُخص من قبل الأطباء بالطوارئ بحالة الفصام العقلي المزمن، وقد تم تنويمه بالمستشفى في السابق عدة مرات وتم خروجه بقرار لجنة طبية بما يقارب أربع مرات، معتمدًا على نفسه".
وأضافت: "راجع المريض الطوارئ للتقييم، ولم يُلاحظ عليه أعراض نفسية حادة كالتهيج أو العنف والإيذاء، ولم تستدعِ حالة المريض إلى علاجات نفسية مهدئة، وقرر له الأطباء الدخول وخلال فترة الانتظار بالطوارئ خرج المريض من الطوارئ دون ملاحظة الممرض المسؤول عن حالته، وتزامن ذلك مع وجود عدد كبير في نفس الوقت من المراجعين بالطوارئ".
وتابعت: أنه "تم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في مثل هذه الحالات، بإبلاغ الأهل وكتابة الواقعة، فيما أحالت إدارة المستشفى، الممرض المسؤول عن الحالة للإدارة المعنية للتحقيق وإيقاع العقوبة النظامية بحقة".
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 10:01 PM
قالت: تم إحالة الممرض المختص للتحقيق
كشفت إدارة التواصل والتوعية والعلاقات بصحة جدة، ملابسات هروب أربعيني من مستشفى الصحة النفسية.
وقالت: "حضر المريض إلى مستشفى الصحة النفسية يوم الأربعاء الماضي، الساعة 11 صباحاً، وقد شُخص من قبل الأطباء بالطوارئ بحالة الفصام العقلي المزمن، وقد تم تنويمه بالمستشفى في السابق عدة مرات وتم خروجه بقرار لجنة طبية بما يقارب أربع مرات، معتمدًا على نفسه".
وأضافت: "راجع المريض الطوارئ للتقييم، ولم يُلاحظ عليه أعراض نفسية حادة كالتهيج أو العنف والإيذاء، ولم تستدعِ حالة المريض إلى علاجات نفسية مهدئة، وقرر له الأطباء الدخول وخلال فترة الانتظار بالطوارئ خرج المريض من الطوارئ دون ملاحظة الممرض المسؤول عن حالته، وتزامن ذلك مع وجود عدد كبير في نفس الوقت من المراجعين بالطوارئ".
وتابعت: أنه "تم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في مثل هذه الحالات، بإبلاغ الأهل وكتابة الواقعة، فيما أحالت إدارة المستشفى، الممرض المسؤول عن الحالة للإدارة المعنية للتحقيق وإيقاع العقوبة النظامية بحقة".
، "صحة جدة" تكشف ملابسات هروب أربعيني من الصحة النفسية ،
المصدر : الخليج 365
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