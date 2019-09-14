محمد بن مسعود - الدمام - وصفته بالأمر الخطير والاستفزازي وغير المقبول أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار . وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي: "إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية. 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 09:59 PM وصفته بالأمر الخطير والاستفزازي وغير المقبول Advertisements المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار . وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي: "إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية. الكلمات المفتاحية ، المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو ،

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