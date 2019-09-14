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محمد بن مسعود - الدمام - انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.
التعادل يحسم المواجهة .. الرائد يحصل على النقطة الأولى من أبهامحمد السيّد الخليج 365 2019-09-14
انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:07 PM
انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.
، التعادل يحسم المواجهة .. الرائد يحصل على النقطة الأولى من أبها ،
المصدر : الخليج 365
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