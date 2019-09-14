، عاد نواف وسجل.. الفيحاء يضرب الهلال في مقتل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأزرق دفع ثمن إبعاد الخماسي الدولي

تصوير: ماجد البقمي

أصاب الفيحاء نظيره الهلال في مقتل حينما أحرز هدف التعادل 1/ 1 عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (94)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الهلال في الصدارة بفارق الأهداف عن منافسه التقليدي النصر، وبرصيد متساوٍ (7 نقاط).

الشوط الأول انتهى سلبيًّا، ولم تكن محاولات لاعبَي الهلال الفرنسي "قوميز" والسوري عمر خريبين عند الدقيقتَين 7، و35 إيجابية في ظل تألق حارس الفيحاء الأردني عامر شفيع في التصدي لهذه الكرات.

الشوط الأول شهد حضورًا لافتًا للكولومبي "كويلار" لاعب الهلال، سواء في قطع الكرات المرتدة للفيحاء، أو في مساندة لاعبَي الهجوم في فريقه (قوميز وخريبين).

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ50، جدد نواف العابد علاقته بشباك الخصم، وأحرز هدف التقدم للأزرق بعد عرضية وصلته من خريبين.

كانت محاولة قائد الفيحاء سامي الخيبري عند الدقيقة الـ70 هي الأبرز للضيوف، لكن رأسيته مرت بجانب القائم لمرمى عبدالله المعيوف إلى خارج الملعب.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) عدل البرتغالي "مارتينيز" النتيجة للفيحاء بهدف قاتل.

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