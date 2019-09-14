محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت. وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية. وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف. يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.

‫الحليفي يحقق ذهبية بطولة الجولة الآسيوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-14 حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت. وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية. وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف. Advertisements يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة. 14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 08:37 PM حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏عبدالكريم الحليفي الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية لسلاح الإبيه المقامة حاليًا في الكويت. وجاء تتويج الحليفي بالذهب بعد فوزه اليوم على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة الآسيوية، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية. وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته غدًا في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني ومحمد العمرو وراشد المطيري وزياد المطيري وسعود المطيري وجاسر البكر وعبدالله المنسف. يُذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفعت إلى 3 ميداليات بعد أن حصد إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.

، ‫الحليفي يحقق ذهبية بطولة الجولة الآسيوية ،

المصدر : الخليج 365

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