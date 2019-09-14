، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم تضع "طاولة الأخضر" في المجموعة G ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للفرق (كوريا 2020) والتي تنطلق منافساتها يوم الأحد الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، المنتخب السعودي لكرة الطاولة في المجموعة G إلى جانب منتخب مكاو ومنتخب الفلبين، حيث يشارك في التصفيات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، وضمّت المجموعة A منتخبات: كوريا الشعبية، ومنغوليا، ولبنان. وفي المجموعة B منتخبات: الهند، وسيرلانكا، والكويت. وفي المجموعة C منتخبات: إيران، والإمارات، وبنغلاديش. وفي المجموعة D منتخبات: تايلند، وتركمانستان، والنيبال. وفي المجموعة E منتخبات: ماليزيا، والأردن، وأفغانستان. وفي المجموعة F منتخبات: كازخستان، وأوزبكستان، والعراق. وفي المجموعة G منتخبات: السعودية، ومكاو، والفلبين. وفي المجموعة H منتخبات: إندونيسيا (المستضيف)، وقيرغيزستان، وفلسطين والبحرين.

وتتنافس الفرق المشاركة في التصفيات على الفوز ببطاقات الناهل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى النهائيات التي ستقام شهر مارس 2020 بكوريا.