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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقطع فيديو يقطع الشك باليقين ..وثق لحظة دخول طائرات الدرون الاجواء السعودية ويكشف المكان الذي انطلقت منه

بشكل غير متوقع نشر حساب صحيفة "بغداد بوست" العراقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات مثيرة للغاية عن طائرات درون انطلقت من محافظة البصرة بالعراق باتجاه السعودية. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) عاجـــل : مقطع فيديو يقطع الشك باليقين ..وثق لحظة دخول طائرات الدرون الاجواء السعودية ويكشف المكان الذي انطلقت منه Advertisements محمد بن زايد ومحمد بن سلمان في ملهي ليلي ..شاهد فيديو صادم تم تسريبه اليوم ---------------------------------------- وقال حساب موقع"بغداد بوست" في تويتر رصدها محرر شبكة "أبابيل نت" الاخبارية ان : ثلاث طائرات مسيرة ورابعة للمتابعة انطلقت من البصرة نحو الأحياء في السعودية عبر حفر الباطن وقصف شركةأرامكو في بقيق. وعززت صحيفة "بغداد بوست" بتغريدة اخرى بمقطع "فيديو" نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" وثقه صياد كويتي اثناء دخول اربع طائرات الى الحدود السعودية حسب قولها. جدير ذكره ان مليشيات الحوثي اعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملي ارامكو بعد مرور اكثر من 8 ساعات من وقت وقوع الحادثة بغير العادة التى تعلن مسؤوليتها عن الحادثة بنفس الوقت.

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