الهباش: نقف مع السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدفها

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم السبت، إن بلاده تقف مع المملكة العربية السعودية بكل قوة وبلا تردد في مواجهة الإرهاب الجبان الذي يستهدف أمنها ومقدراتها ودورها الريادي.

وأضاف الهباش في تصريح له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": هذا الارهاب "يستهدف رأس القضية الفلسطينية الذي تعتبر السعودية من أهم وأبرز داعميها"

وتابع: "عشية البيان السعودي الداعم بكل قوة ووضوح لفلسطين، والرافض لتصريحات نتنياهو العنصرية العدوانية، تتعرض المملكة لهجمات إرهابية قذرة، فما الذي يعنيه هذا؟؟".

وأردف الهباش قائلًا: "هل يعاقب الذين يقفون وراء هذه الهجمات الإرهابية، السعودية على دعمها الصريح لفلسطين؟؟ هل يعني هذا الهجوم أن منفذيه يعملون لصالح نتنياهو والاحتلال الاسرائيلي ضد فلسطين ومن يساندها؟".