تعرضت مواطنة للدهس من إحدى المركبات أثناء محاولتها عبور أحد الشوارع الحيوية بمحافظة محايل. وفي التفاصيل أصيبت مواطنة بإصابات متفرقة بعد تعرضها للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة فائقة، ونجم عن الحادث إصابتها بكسر في الحوض وأربعة أضلع وكسر بالكتف، وجرى نقلها لمستشفى محايل الذي قام بدوره بتحويلها إلى مستشفى عسير المركزي بأبها لتخضع لعملية جراحية.

وكان الموقع ذاته والمقابل لمرور محايل وأحد المراكز التجارية قد شهد في وقت سابق وفاة مواطن دهساً أثناء عبوره الشارع.

وطالب المواطنون أمام هذا الأمر الجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع وتحد من الأمر الذي بات مصدر قلق وخوف لمرتادي المكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركبة مسرعة تدهس مواطنة أثناء عبورها أحد شوارع المحايل.. وهذه حالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.