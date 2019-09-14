الحوثي يعلن تبني الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق

تبنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، السبت، الهجوم الذي استهدف معمل شركة أرامكو، في محافظة بقيق.

جاء ذلك في بيان للمليشيات الحوثية عبر قناة المسيرة التابعة لهم ، لافتة إلى أن الهجوم تم بـ 10 طائرات مسيرة “درون” .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار “درون” ، وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحريق.