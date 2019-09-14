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قرار عاجل من النائب العام بشأن قيام شخص أطلق النار وعرض حياة رضيع للخطر

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أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يحمل طفل رضيع ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر ، ووجه معاليه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو لشخص يطلق النار وهو يحمل رضيع ويضع المسدس على أنف الرضيه ليشم الدخان .

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