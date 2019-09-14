عاجل اليمن : أول تعليق رسمي من مكتب ولي العهد السعودي على حريق معامل أرامكو بمدينة بقيق .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من مكتب ولي العهد السعودي على حريق معامل أرامكو بمدينة بقيق .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضمن ردود فعل السلطات السعودية على حريق نشب بمعملين تابعين لشركة "أرامكو" بمدينة بقيق، نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، تغريدة على صفحته في "تويتر".

وكتب العساكر بوسم بقيق: "اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربّ اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين"

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، من بين أول المتفاعلين مع خبر اندلاع حريق بقيق.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بعد استهدافهما بطائرات مسيرة.

المصدر: "تويتر"

اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. #بقيق pic.twitter.com/8RiC4A8KPS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 14, 2019

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بدر العساكر Bader Al Asaker✔@Badermasaker

اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. #بقيق

اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. #بقيق pic.twitter.com/8RiC4A8KPS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 14, 2019 /photo/1

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اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. #بقيق pic.twitter.com/8RiC4A8KPS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 14, 2019

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