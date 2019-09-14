بريطانيا: الحوثيون الإرهابيون يجب أن يتوقفوا عن استهداف أمن السعودية

أكدت الخارجية البريطانية، اليوم السبت، ضرورة أن يتوقف الحوثيون الإرهابيون عن استهداف أمن السعودية؛ وذلك من خلال تهديدهم المناطق المدنية والبنى التحتية.

ويأتي هذا الموقف المساند للمملكة، عقب الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار «درون»، الذي استهدف، صباح اليوم السبت، معملين تابعين لشركة «أرامكو» السعودية؛ ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وقد لاقى هذا الهجوم استنكارًا واسعًا على المستويين الدولي والعربي؛ حيث استنكرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة. وعبَّرت الأمانة العامة للمجلس، في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، اليوم، عن إدانتها المطلقة للهجوم، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

وأفصحت الأمانة العامة، في ختام بيانها، عن تقديرها البالغ لسعي المملكة العربية السعودية الدائم إلى نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

ومن ناحيته، طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة لإيقاف الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية بالمملكة، مؤكدةً وقوف دولة الكويت التام بجانب السعودية، وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.