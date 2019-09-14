الكويت تُطالب المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لإيقاف الاعتداءات الإرهابية على المنشآت السعودية

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة لإيقاف الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيان للخارجية الكويتية، نشرته وكالة «كونا»، أعرب مصدر مسؤول بالوزارة عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار «درون» الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص؛ ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأوضح المصدر أن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

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وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.