مركز بلاغات العنف الأسري يباشر واقعة إطلاق نار فوق فم رضيع

أكد مركز بلاغات العنف الأسري 1919، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تمت مباشرة حالة الطفل الرضيع، الذي أظهر مقطع فيديو شخصًا يحمله بيده ويضع فوهة المسدس في فمه.
وأشار المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه تمت مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أحد الأشخاص وهو يطلق ثلاث طلقات نارية بيد، ويحمل طفلًا رضيعًا بيده الأخرى.
ويظهر من خلال المقطع، الطفل الرضيع وهو يجهش بالبكاء بعد سماعه صوت الطلقات النارية، فيما قال أحد الأشخاص لمطلق النار: «شمم الطفل رائحة المسدس»، وهو ما نفذه الأخير بوضع السلاح في فم الطفل.
وأثار المقطع استياءً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة مطلق النار وفق الأنظمة.
من جانبه، دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من لديه معلومات عن المقطع، التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على 1919.
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