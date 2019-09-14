تعليقًا على استهداف معملي أرامكو.. جيبوتي تُطالب بموقف دولي حازم في وجه الإرهاب

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت جيبوتي، أن هذا العمل المستنكر استمرار لزعزعة أمن واستقرار المنطقة؛ ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا في وجه الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.