الأردن: استهداف معملي أرامكو تصعيد خطير يستهدف زعزعة استقرار المنطقة

وصفت الحكومة الأردنية، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة رخيص، بأنه تصعيد خطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة .

وأدانت الأردن، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار «درون» الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيدًا جديدًا خطيرًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة .

Advertisements

وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.