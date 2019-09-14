«البرلمان العربي»: مهاجمة معملي أرامكو عمل إرهابي ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية

استنكر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان بطائرات بدون طيار «درون» الذي استهدف، صباح اليوم، معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص؛ ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم: «إن استهداف المعملين يُعد عملًا إرهابيًّا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية»، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بقدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية، وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.