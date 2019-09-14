آل الشيخ يوجِّه بسرعة افتتاح «مدينة طيبة» وتشغيلها خلال أسابيع

وجَه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسرعة افتتاح «مدينة طيبة للتربية الخاصة» بالمدينة المنورة، على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441 هـ، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما وجه جميع الجهات المعنية في وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كل متطلبات وتجهيزات المدينة؛ بحيث تتولى شركة «تطوير للمباني» استكمال تأمين كل مستلزماتها .

من جانب آخر استعرض وزير التعليم كل المشروعات المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة، موجهًا بإسنادها لشركة «تطوير» مع التوجيه العاجل بتشغيل «مجمع سالم بن معقل» و«مجمع الإمام الترمذي» ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم التفقدية التي قام بها، أمس الجمعة، لعددٍ من المشروعات التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة التي شملت «مدينة طيبة للتربية الخاصة» بحي العزيزية وبعض المشروعات المدرسية الأخرى.

وفي ختام زيارته التفقدية، شكر وزير التعليم، أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه على ما يجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام .