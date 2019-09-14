الفريق الطبي لـ«إغاثي الملك سلمان» يجري 109 عمليات جراحية بجمهورية القمر

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة، 109 عمليات جراحية متنوعة في جزيرة موهيلي.

جاء هذا في إطار الحملة الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة، التي ينفذها «إغاثي الملك سلمان» في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة.

وتم الكشف، خلال ستة أيام من الحملة، على أكثر من 370 مريضًا في العيادات الخارجية، وإجراء 109 عمليات تكللت جميعها -بحمد الله- بالنجاح، وتنوعت بين الفتق الأربي، والفتق السري، والفتق الأربي المرتجع، والقيلة المائية، والخصية المهاجرة، والأورام الدهنية، وأورام المسالك البولية، وأورام الغدة الدرقية، والعيوب الخلقية في المسالك البولية والبروستاتا، وحصوات المسالك البولية، والكيس المائي، واستئصال الزائدة الدودية، فضلًا عن استئصال ورم في الخصية لطفل عمره 14 عامًا.

وتأتي هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.