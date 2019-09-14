وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح “مدينة طيبة” للتربية الخاصة

من جانب آخر استعرض وزير التعليم كافة المشاريع المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة، ووجه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع “سالم بن معقل” ومجمع “الإمام الترمذي” ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام .
جاء ذلك خلال جولة معالي وزير التعليم التفقدية التي قام بها أمس لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة التي شملت “مدينة طيبة للتربية الخاصة” الجديد بحي العزيزية وبعض المشاريع المدرسية الأخرى .
وشكر آل الشيخ في ختام زيارته التفقدية، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه على ما يجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.
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