شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: ندعم السعودية في معركتها ضد المليشيات الإرهابية والان مع التفاصيل

أعلنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إدانتها للهجوم التي تعرضت له منشآت نفطية فى المنطقة الشرقية بالسعودية، مؤكدة دعم السلطة الفلسطينية للمملكة ووقوفها الدائم مع السعودية حكومة وشعبًا في معركتها ضد الإرهاب والمليشيات الإرهابية.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن ثقتها الكاملة بقدرة السعودية على الانتصار على الإرهاب والإرهابيين، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".