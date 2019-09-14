السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:23 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار “درون”.

وشدد معالي الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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