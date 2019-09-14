السعودية | الحكومة الأردنية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ” أرامكو”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:55 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار “درون” الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة ” أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيداً جديدا خطيراً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة .

وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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