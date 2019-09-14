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2019-09-14 أفغانستان: هجوم أرامكو يضر باستقرار الأسواق النفطية متابعات الخليج 365 - واس أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملي نفط تابعة لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار “درون”، مؤكدة بأن الهجوم يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حماية المنشآت النفطية والأعيان المدنية.

وطالبت أفغانستان المجتمع الدولي بردع هذه النوع من العمليات الإرهابية, داعية المجتمع الدولي إلى مزيد من الحزم وصد خطط وأعمال الإرهابيين المغرضين.

وقال سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية المبعوث الخاص لفخامة رئيس الجمهورية لدى المملكة سيد جلال كريم : إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تضر باستقرار وأمن الأسواق النفطية، ونعبر عن دعواتنا وتمنياتنا للمملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار وأن يحفظها وشعبها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين .







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