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2019-09-14 سلطنة عمان ترفض تصريح نتنياهو بشأن غور والضفة الغربية متابعات الخليج 365 - واس أعربت سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان اليوم : إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.







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