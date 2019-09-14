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2019-09-14 غريفيث يعبر عن قلقه الشديد بعد استهداف معملين لـ أرامكو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements عبر المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.







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