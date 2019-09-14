لديه 3 من العمالة المنزلية فهل يتأثر دعم حساب المواطن ؟

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم الذي يحصل عليه من برنامج حساب متابعات الخليج 365، حيث إن لديه 3 من العمالة.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم البرنامج، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من يوم 10 سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

وبلغت قيمة الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى، بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.